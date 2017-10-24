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11:24 (мск), источник: СуперОмск

Экс-главу омского минимущества Меренкова оставили в СИЗО

Сегодня, 24 октября, в Омском областном суде рассматривалось ходатайство следователя по особо важным делам второго отдела СУ СК России по Омской области Александра Чуклина.

Источник: AP 2017

Следком настаивал на продлении ареста бывшего министра имущественных отношений Вадима Меренкова.

Напомним, его обвиняют в махинациях с участками в Кировском округе, которые были проданы по заниженной стоимости. Земля потом был продана покупателями под коттеджи по гораздо больше цене, таким образом бюджет недосчитался миллионов рублей. В 2014 году Меренков скрылся от силовиков, но через 2,5 года вернулся и сам пришел к следователю. На предыдущем заседании в сентябре экс-чиновник просил оставить его под домашним арестом, предложив залог в 5 млн рублей.

В итоге Меренкову продлили арест — он останется в следственном изоляторе до 28 ноября, сообщили в пресс-службе облсуда.

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