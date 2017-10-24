Экс-главу омского минимущества Меренкова оставили в СИЗО

Напомним, его обвиняют в махинациях с участками в Кировском округе, которые были проданы по заниженной стоимости. Земля потом был продана покупателями под коттеджи по гораздо больше цене, таким образом бюджет недосчитался миллионов рублей. В 2014 году Меренков скрылся от силовиков, но через 2,5 года вернулся и сам пришел к следователю. На предыдущем заседании в сентябре экс-чиновник просил оставить его под домашним арестом, предложив залог в 5 млн рублей.