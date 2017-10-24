Экс-главу омского минимущества Меренкова оставили в СИЗО
Сегодня, 24 октября, в Омском областном суде рассматривалось ходатайство следователя по особо важным делам второго отдела СУ СК России по Омской области Александра Чуклина.
Сегодня, 24 октября, в Омском областном суде рассматривалось ходатайство следователя по особо важным делам второго отдела СУ СК России по Омской области Александра Чуклина.
Следком настаивал на продлении ареста бывшего министра имущественных отношений Вадима Меренкова.
Напомним, его обвиняют в махинациях с участками в Кировском округе, которые были проданы по заниженной стоимости. Земля потом был продана покупателями под коттеджи по гораздо больше цене, таким образом бюджет недосчитался миллионов рублей. В 2014 году Меренков скрылся от силовиков, но через 2,5 года вернулся и сам пришел к следователю. На предыдущем заседании в сентябре
В итоге Меренкову продлили арест — он останется в следственном изоляторе до 28 ноября, сообщили в