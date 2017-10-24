Суд изменил нижегородскому бизнесмену условный срок на реальный за перевод заграницу более €5 млн

Как сообщает прокуратура Нижегородской области, в мае 2017 года 37-летний житель Нижнего Новгорода был осужден по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» и приговорен к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 300 тыс. рублей.