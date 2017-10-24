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11:33 (мск), источник: НТА-Приволжье

Суд изменил нижегородскому бизнесмену условный срок на реальный за перевод заграницу более €5 млн

Как сообщает прокуратура Нижегородской области, в мае 2017 года 37-летний житель Нижнего Новгорода был осужден по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» и приговорен к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 300 тыс. рублей.

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации, суд установил, что являясь гендиректором и учредителем коммерческой организации мужчина перевел денежные средства в иностранной валюте на банковский счет юрлица, которое зарегистрировано в Великобритании, но находится на территории Латвии. Общая сумма перевода составила €5,35 млн. или 247 млн. рублей.

Однако прокуратура Нижнего Новгорода посчитала приговор слишком мягким и обратилась в суд с апелляцией. Апелляционная инстанция Нижегородского облсуда изменила бизнесмену меру пресечения на реальное наказание в виде 4 лет лишения свободы.

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