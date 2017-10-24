На трассе Светогорск — Петербург сгорел рейсовый автобус. Видео

Жертв удалось избежать благодаря водителю из Лесогорска, догнавшего и предупредившего водителя автобуса о возгорании. Подписчики паблика «Светогорск ВКонтакте» уточняют, что водитель из Лесогорска Валерий Филин достаточно долгое время требовал водителя автобуса, следовавшего по маршруту 810д, остановиться. Однако водитель, по словам очевидцев, ругался и сопротивлялся.