На трассе Светогорск — Петербург сгорел рейсовый автобус. Видео
Очевидцы сообщают о серьезном дорожном происшествии на трассе Светогорск — Петербург. По информации автолюбителей, там сгорел рейсовый автобус 810д.
Очевидцы сообщают о серьезном дорожном происшествии на трассе Светогорск — Петербург. По информации автолюбителей, там сгорел рейсовый автобус 810д.
Жертв удалось избежать благодаря водителю из Лесогорска, догнавшего и предупредившего водителя автобуса о возгорании. Подписчики паблика «Светогорск ВКонтакте» уточняют, что водитель из Лесогорска Валерий Филин достаточно долгое время требовал водителя автобуса, следовавшего по маршруту 810д, остановиться. Однако водитель, по словам очевидцев, ругался и сопротивлялся.
У автобуса заклинило тормозные колодки и водитель, зная это, периодически останавливался и поливал их водой! Однако это не помогло!
После остановки автобуса и через короткий промежуток времени, огонь перекинулся на другие части машины, и автобус сгорел целиком.
Водитель отказывался останавливаться, говорит, доедем.