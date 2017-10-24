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11:56 (мск), источник: ivbg.ru

На трассе Светогорск — Петербург сгорел рейсовый автобус. Видео

Очевидцы сообщают о серьезном дорожном происшествии на трассе Светогорск — Петербург. По информации автолюбителей, там сгорел рейсовый автобус 810д.

Жертв удалось избежать благодаря водителю из Лесогорска, догнавшего и предупредившего водителя автобуса о возгорании. Подписчики паблика «Светогорск ВКонтакте» уточняют, что водитель из Лесогорска Валерий Филин достаточно долгое время требовал водителя автобуса, следовавшего по маршруту 810д, остановиться. Однако водитель, по словам очевидцев, ругался и сопротивлялся.

У автобуса заклинило тормозные колодки и водитель, зная это, периодически останавливался и поливал их водой! Однако это не помогло!
Олег Станкевич
Пассажир

После остановки автобуса и через короткий промежуток времени, огонь перекинулся на другие части машины, и автобус сгорел целиком.

Водитель отказывался останавливаться, говорит, доедем.
Арина Кунгурова
Пассажирка
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