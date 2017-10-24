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11:42 (мск), источник: Вести Иркутск

Утренний «паровоз». Четыре автомобиля взяла на таран «Хонда» в Иркутске

Жильцы одного из иркутских домов проснулись пораньше — от звуков ДТП. В 4 утра недалеко от перекрёстка улиц Румянцева и Пушкина столкнулись сразу пять машин.

Источник: Вести Иркутск

Причём четыре из них просто стояли на парковке. По словам очевидца, который снял это видео, виновницей аварии была женщина. На «Хонде Цивик» она въехала в четыре автомобиля и сбежала с места происшествия.

Во время столкновения, как сообщает автор видео, люди не пострадали. А вот автомобилям досталось неслабо. Особенно легковушке виновника ДТП. Удар был такой, что в машине сработали подушки безопасности.

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