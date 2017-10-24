В Красноярске загадочно пропала молодая гадалка
В последний раз 21-летнюю девушку видели в микрораойне Солнечный.
В последний раз 21-летнюю девушку видели в микрораойне Солнечный.
В Красноярске с 23 октября ищут 21-летнюю гадалку Кристину Шереметову. Как рассказала Newslab.ru руководитель общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск» Оксана Василишина, девушка занималась гаданием на картах Таро. Раньше она не уходила надолго из дома, не предупредив родственников и друзей.
Известно, что днём в понедельник девушка вышла из дома по адресу микрорайон Солнечный, ул. 40 лет Победы, 26. Она намеревалась пойти к подруге, которая живёт в этом же микрорайоне, — ул. 60 лет СССР, 25. Но там она не появилась, а через некоторое время телефон девушки стал недоступен.
Приметы: рост 154−156 см., телосложение плотное, волосы каштановые с красным отливом, глаза карие. На предплечье у девушки имеется
«Обращаемся к жителям города: если вы