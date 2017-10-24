В Красноярске загадочно пропала молодая гадалка

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске с 23 октября ищут 21-летнюю гадалку Кристину Шереметову. Как рассказала Newslab.ru руководитель общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск» Оксана Василишина, девушка занималась гаданием на картах Таро. Раньше она не уходила надолго из дома, не предупредив родственников и друзей.

Известно, что днём в понедельник девушка вышла из дома по адресу микрорайон Солнечный, ул. 40 лет Победы, 26. Она намеревалась пойти к подруге, которая живёт в этом же микрорайоне, — ул. 60 лет СССР, 25. Но там она не появилась, а через некоторое время телефон девушки стал недоступен.

Приметы: рост 154−156 см., телосложение плотное, волосы каштановые с красным отливом, глаза карие. На предплечье у девушки имеется черно-белая татуировка в виде круга. Была одета в тёмно-фиолетовый пуховик. При себе у нее был тёмный рюкзак с цветами, кошелёк коричневого цвета с надписью fairy tail и телефон.

«Обращаемся к жителям города: если вы где-то видели эту девушку, возможно, кто-то её подвозил или знаете иные причины ее пропажи, срочно позвоните по телефону 8−950−996−60−66 (круглосуточно)», — призвали волонтеры.