Следком сообщил, что к смерти 3-месячного малыша в Омске причастен его отец

Отец причастен к смерти 3-месячного мальчика, найденного в квартире на ул. Бархатовой 23 октября, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Омской области.

Судмедэксперты определили, что смерть младенца была насильственной. Следователи установили, что к ней причастен неоднократно судимый 38-летний отец мальчика. Когда матери не было дома, он, будучи в пьяном состоянии, ударил малыша головой о ванну.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии). Подозреваемый частично признал вину, он задержан. Следователи обратятся в суд с ходатайством о заключении под стражу. Мужчине грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.