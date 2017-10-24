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11:59 (мск), источник: АиФ Омск

Следком сообщил, что к смерти 3-месячного малыша в Омске причастен его отец

По версии следователей, он ударил мальчика о ванну.

Отец причастен к смерти 3-месячного мальчика, найденного в квартире на ул. Бархатовой 23 октября, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Омской области.

Судмедэксперты определили, что смерть младенца была насильственной. Следователи установили, что к ней причастен неоднократно судимый 38-летний отец мальчика. Когда матери не было дома, он, будучи в пьяном состоянии, ударил малыша головой о ванну.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии). Подозреваемый частично признал вину, он задержан. Следователи обратятся в суд с ходатайством о заключении под стражу. Мужчине грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.

«Семья характеризуется отрицательно. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Также будут установлены причины и условия, способствовавшие его совершению», — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

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