Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Путин предложил россиянам платить за медицину
Наряд 64-летней первой леди Франции заставил говорить о себе
В Москве задержали станцевавшего на крыше полицейской машины
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
Думаете, собаки корчат вам рожи? Да, вы правы!Собаки осознанно используют мимику, чтобы наладить контакт с человеком
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Бывшая супруга о жене Джигарханяна: Виталина заигралась
Отдохнувшая Кабаева показала фигуру в Сочи - СМИ
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
СМИ: в США назвали виновника напряжения между Америкой и РФ
Вассерман: проблему Кремля на выборах решит Собчак
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
12Юбилей Эминема
12Какой была Аляска, когда ее продавали
11:54 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Мужчина и женщина приговорены к 21 и 19 годам колонии за убийство в Нижнем Новгороде

Мужчина и женщина приговорены к 21 и 19 годам лишения свободы в колонии общего режима за убийство пенсионерки в Нижнем Новгороде. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области сообщила 24 октября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Следствием и судом было установлено, что утром 14 апреля 2016 года подсудимые разбили стекло лоджии комнаты на ул. Народной в Московском районе и незаконно проникли туда. Напав на проживающую в этой комнате 32-летнюю женщину, они нанесли ей более 30 ударов ножом по телу и несколько ударов кирпичом по голове. Похитив личные вещи погибшей и небольшую сумму денег, они скрылись с места происшествия.

Тело погибшей женщины было обнаружено только 20 апреля 2016 года. Подозреваемые были задержаны в Канавинском районе. Вину они не признали. Как установили следователи, ранее они проживали в соседней с погибшей комнате. Они полагали, что по вине потерпевшей хозяин выселил их из арендуемого помещения.

Кроме того, при расследовании установлено, что обвиняемый похитил три велосипеда на территории Московского района и два мобильных телефона на территории Канавинского района.

Уголовное дело в отношении 43-летней женщины и 37-летнего мужчины было возбуждено по п."д, ж, з ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, с особой жестокостью, сопряженное с разбоем), Уголовное дело в отношении 43-летней женщины и 37-летнего мужчины было возбуждено по п."д ч.4 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение). Кроме того, мужчина обвинялся еще в совершении пяти кражах (ст. 158 УК РФ).

Приговор в законную силу не вступил.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Минфин попросил разрешить жесткие валютные ограничения в кризис
Путин исключил Яровую из совета по борьбе с коррупцией
Олимпийский огонь зимних Игр-2018 зажжен в греческой Олимпии
Российский офицер сбежал от долгов в ИГ
После стрельбы у квартиры Рогозина возбудили уголовное дело
Собчак назвала руководителей своей предвыборной кампании
Роспотребнадзор с начала 2017 года забраковал шесть тонн хлеба
Спорт
Роналду сохранил корону Капитан сборной Португалии и нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду второй год подряд стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
Авто
СМИ узнали, каким будет новое поколение «Нивы» АВТОВАЗ хочет выйти на рынок массовых кроссоверов, поскольку спрос на традиционные внедорожники неуклонно снижается
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ Презентацию посетили звезды отечественного кино и телевидения
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь