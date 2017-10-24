Мужчина и женщина приговорены к 21 и 19 годам колонии за убийство в Нижнем Новгороде

Источник: НИА-Нижний Новгород

Следствием и судом было установлено, что утром 14 апреля 2016 года подсудимые разбили стекло лоджии комнаты на ул. Народной в Московском районе и незаконно проникли туда. Напав на проживающую в этой комнате 32-летнюю женщину, они нанесли ей более 30 ударов ножом по телу и несколько ударов кирпичом по голове. Похитив личные вещи погибшей и небольшую сумму денег, они скрылись с места происшествия.

Тело погибшей женщины было обнаружено только 20 апреля 2016 года. Подозреваемые были задержаны в Канавинском районе. Вину они не признали. Как установили следователи, ранее они проживали в соседней с погибшей комнате. Они полагали, что по вине потерпевшей хозяин выселил их из арендуемого помещения.

Кроме того, при расследовании установлено, что обвиняемый похитил три велосипеда на территории Московского района и два мобильных телефона на территории Канавинского района.

Уголовное дело в отношении 43-летней женщины и 37-летнего мужчины было возбуждено по п."д, ж, з ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, с особой жестокостью, сопряженное с разбоем), Уголовное дело в отношении 43-летней женщины и 37-летнего мужчины было возбуждено по п."д ч.4 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение). Кроме того, мужчина обвинялся еще в совершении пяти кражах (ст. 158 УК РФ).