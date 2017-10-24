Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
5 фактов о пользе сыра
Наряд 64-летней первой леди Франции заставил говорить о себе
В Москве задержали станцевавшего на крыше полицейской машины
У Брэда Питта роман с 21-летней актрисой (фото)
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Эксперт рассказал, кому выгодна смерть Саакашвили
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
Ирина Шейк в откровенном наряде пообедала с подругами (фото)
У Брэда Питта роман с 21-летней актрисой (фото)
СМИ: в США назвали виновника напряжения между Америкой и РФ
Вассерман: проблему Кремля на выборах решит Собчак
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
12Юбилей Эминема
12Какой была Аляска, когда ее продавали
11:48 (мск), источник: Sputnik.by

Гончарова: виновник ДТП на Кальварийской скрылся от следствия в Москве

Официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова рассказала радио Sputnik Беларусь новые подробности расследования уголовного дела по резонансному ДТП в Минске: его виновник объявлен в розыск и скрывается в Москве.

Источник: Sputnik.by

Как ранее сообщал Sputnik, уголовное дело по факту ДТП на улице Кальварийской в Минске было возбуждено в отношении 20-летнего гражданина Российской Федерации. Сейчас УСК по Минску продолжает расследование.

Читайте также
ДТП с экскаватором на М1: водитель грузовика был пьян

Авария произошла ночью 7 октября. Около часа ночи водитель автомобиля BMW 650i xDrive, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил столкновение c автомобилем такси Opel Astra, после чего скрылся.

«В результате аварии водитель такси получил телесные повреждения в виде сочетанной травмы, он госпитализирован и до настоящего времени находится в тяжелом состоянии», — рассказала Гончарова.

В ходе установления всех обстоятельств этого резонансного ДТП в отношении водителя BMW помимо части 4 статьи 317 УК РБ следователи дополнительно возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РБ, это «оставление в опасности».

«На основании всех собранных материалов заочно подозреваемому предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса, и он объявлен в розыск. Фактически сейчас он от следствия скрывается», — сказала Гончарова.

В то же время у следствия имеется информация о местонахождении обвиняемого, которая была предоставлена адвокатом, нанятым матерью сбежавшего водителя. По этой информации, мужчина находится в Москве. К его поискам в рамках существующих договоров будут подключены следственные органы Российской Федерации.

Кроме того, сейчас следователи ожидают результатов биологической и автотехнической экспертиз.

Если гражданам что-либо известно о местонахождении виновника ДТП Корнеевца Вячеслава Викторовича, либо кто-то стал свидетелем этого резонансного ДТП, официальный представитель СК попросила предоставить эту информацию в управление СК по городу Минску.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Полный провал: британская певица упала в люк на сцене во время шоу
Снег выпадет в Беларуси в середине недели
Минфин попросил разрешить жесткие валютные ограничения в кризис
Путин исключил Яровую из совета по борьбе с коррупцией
Олимпийский огонь зимних Игр-2018 зажжен в греческой Олимпии
Российский офицер сбежал от долгов в ИГ
После стрельбы у квартиры Рогозина возбудили уголовное дело
Собчак назвала руководителей своей предвыборной кампании
Роспотребнадзор с начала 2017 года забраковал шесть тонн хлеба
Спорт
Роналду сохранил корону Капитан сборной Португалии и нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду второй год подряд стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
Авто
СМИ узнали, каким будет новое поколение «Нивы» АВТОВАЗ хочет выйти на рынок массовых кроссоверов, поскольку спрос на традиционные внедорожники неуклонно снижается
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ Презентацию посетили звезды отечественного кино и телевидения
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
Эксперты выяснили, кто снимает квартиры без мебели
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь