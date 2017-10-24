В прикамском монастыре госинспекция обнаружила кровавую скотобойню

10 октября в организацию с проверкой наведались сотрудники управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Пермскому краю.



На территории конно-спортивной базы Свято-Лазаревского монастыря была обнаружена площадка для убоя скота. На бетонированной площади была оборудована установка для подъема туши, стоял железный разделочный стол.



В нарушении ветеринарного законодательства вокруг были лужи крови, следы запекшейся крови, остатки навозных масс, шкура разделанного животного и кусок хвоста.



Так как все это является нарушением технических регламентов, 17 октября на юридическое лицо монастыря был составлен административный протокол.