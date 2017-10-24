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12:03 (мск), источник: Новости Перми

В прикамском монастыре госинспекция обнаружила кровавую скотобойню

В Верещагино прошла плановая проверка религиозной организации «Верещагинский Свято — Лазаревский женский монастырь Кудымкарской Епархии Русской Православной Церкви (Московский патриархат)».

10 октября в организацию с проверкой наведались сотрудники управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Пермскому краю.

На территории конно-спортивной базы Свято-Лазаревского монастыря была обнаружена площадка для убоя скота. На бетонированной площади была оборудована установка для подъема туши, стоял железный разделочный стол.

В нарушении ветеринарного законодательства вокруг были лужи крови, следы запекшейся крови, остатки навозных масс, шкура разделанного животного и кусок хвоста.

Так как все это является нарушением технических регламентов, 17 октября на юридическое лицо монастыря был составлен административный протокол.

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