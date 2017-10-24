В СК рассказали, из-за чего произошла ссора на ул. Двинской, где нашли избитую женщину

В региональном СУ СК РФ пояснили, из-за чего произошла ссора между мужчиной и погибшей 37-летней женщиной на ул. Двинской.

Накануне пара отдыхала в одном из увеселительных заведений. В ходе допроса в качестве подозреваемого мужчина пояснил, что ссора между ним и сожительницей произошла из-за того, женщина уехала оттуда, не поставив его в известность. Мужчина разозлился и не менее пяти раз ударил подругу кулаком в голову. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления.

Ранее не судимый мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 ч. 4 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»). В настоящее время калининградец задержан в качестве подозреваемого, допрошен, следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.