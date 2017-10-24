В СК рассказали, из-за чего произошла ссора на ул. Двинской, где нашли избитую женщину
Ссора между мужчиной и его сожительницей произошла
Ссора между мужчиной и его сожительницей произошла
В региональном СУ СК РФ пояснили,
Накануне пара отдыхала в одном из увеселительных заведений. В ходе допроса в качестве подозреваемого мужчина пояснил, что ссора между ним и сожительницей произошла
Ранее не судимый мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 ч. 4 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»). В настоящее время калининградец задержан в качестве подозреваемого, допрошен, следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
В воскресенье, 22 октября, на ул. Двинской около 2:00 в квартире обнаружили тело 37-летней женщины. По подозрению в преступлении задержали 29-летнего мужчину.