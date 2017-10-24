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12:21 (мск), источник: dostup1.ru

Силовики ищут неизвестного, взорвавшего гранату в центре Карабаша

Частицы боеприпаса изучают эксперты, полиция опрашивает очевидцев.

Источник: РИА "Новости"

Правоохранители выясняют, кто привел в действие гранату на платной стоянке в центре Карабаша (Челябинская область), — осколками повредило автомобили, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в понедельник, 23 октября, рано утром на охраняемой парковке в центре Карабаша. Сторож спал у себя в будке, когда прогремел хлопок. Боеприпас неизвестного происхождения разорвался среди автомобилей, повредив четыре транспортных средства. Осколками разбило новый внедорожник Renault Duster, старую Mazda Titan, Nissan Teana, а также ВАЗ-2110.

Место происшествия осмотрено сотрудниками полиции, Росгвардии и ФСБ. По предварительным данным, была приведена в действие ручная граната Ф-1. Осколки направлены на экспертизу. Правоохранительные органы пока не разглашают подробности. «По факту произошедшего проводится проверка. Из людей никто не пострадал», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В настоящее время силовики ищут неизвестного, который мог бросить гранату. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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