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12:18 (мск), источник: Интерфакс

Двое оперуполномоченных ответят за смерть человека после избиения в отделе полиции Нижнего Тагила

Екатеринбург. 24 октября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Двое полицейских задержаны по делу об избиении задержанного в отделе полиции N17 в Нижнем Тагиле (Свердловская область), после которого мужчина скончался в больнице, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону во вторник.

«В ходе расследования установлена причастность к смерти мужчины двух оперуполномоченных ОП N17 УМВД РФ «Нижнетагильское», — приводятся в сообщении слова руководителя следственного отдела по Дзержинскому району Нижнего Тагила СУ СКР по области Дениса Кельбиханова.

По его данным, потерпевший был доставлен в ОП N17 Нижнего Тагила по подозрению в краже. 30 сентября из полиции, где мужчина находился все эти дни в качестве задержанного в административном порядке, его доставили в больницу из-за ухудшения самочувствия. 3 октября он скончался в медучреждении от полученных травм.

23 октября двое оперуполномоченных были задержаны в процессуальном порядке. Им предъявлено обвинение по ч.4 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и п.п."а, в ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Руководитель пресс-службы Главного управления МВД России по региону Валерий Горелых прокомментировал агентству «Интерфакс-Урал» задержание двух полицейских.

«Следователь МВД или, в данном случае, наш коллега, следователь из Следственного комитета, — это всегда независимое процессуальное лицо, и если он принял решение о задержании фигурантов уголовного дела, которое он сам и расследует, значит, на то имеются доставочные основания, ведь именно ему предстоит детально во всем разобраться», — сказал он.

В. Горелых отметил, что как только в соцсетях и СМИ появились первые сведения от родных погибшего гражданина, было поручено провести служебную проверку.

«Служебная проверка завершена. По ее итогам состоялся приказ, в соответствии с которым два должностных лица территориального ОВД, где случилось это ЧП, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Что касается самих подозреваемых, в отношении них работа продолжается, и по ее завершению будет принято решение о дальнейшем их прохождении службы в системе МВД», — подчеркнул он.

В. Горелых добавил, что в ходе предстоящего судебного заседания, если вина полицейских будет доказана, они понесут и предусмотренную уголовную ответственность.

Как сообщалось, в Нижнем Тагиле расследуют уголовное дело об избиении задержанного Станислава Головко в отделе полиции N17, после которого мужчина скончался в больнице.

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