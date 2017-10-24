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13:05 (мск), источник: АиФ Волгоград

Стали известны подробности ДТП в центре Волгограда с BMW X-5 и Mercedes

В результате аварии одна из пассажирок была доставлена в больницу.

Полицейские озвучили причины столкновения BMW X-5 и Mercedes, которое произошло поздно вечером 23 октября в Центральном районе Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, в 23:20 18-летний водитель Mercedes ехал по проспекту Ленина в сторону улицы Бакинской. На пересечении проспекта с улицей 7-ой Гвардейской при повороте на зеленый сигнал светофора он не уступил дорогу BMW X-5 и врезался в него. В результате столкновения BMW X-5 отбросило на припаркованную машину Mazda-3. В результате ДТП 18-летняя пассажирка Mercedes с травмой головы была доставлена в больницу.

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