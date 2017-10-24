Стали известны подробности ДТП в центре Волгограда с BMW X-5 и Mercedes

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, в 23:20 18-летний водитель Mercedes ехал по проспекту Ленина в сторону улицы Бакинской. На пересечении проспекта с улицей 7-ой Гвардейской при повороте на зеленый сигнал светофора он не уступил дорогу BMW X-5 и врезался в него. В результате столкновения BMW X-5 отбросило на припаркованную машину Mazda-3. В результате ДТП 18-летняя пассажирка Mercedes с травмой головы была доставлена в больницу.