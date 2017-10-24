В сумке студентки колледжа обнаружили наркотики

Источник: Kommersant.uz

В репортаже телеканала отмечается, что студент этого же учебного заведения Анвар в личной переписке через мессенджер Telegram сообщил девушке о том, что у него имеются наркотики. На следующий день юноша в белом свертке принес на территорию учебного заведения наркотические средства.

По словам руководителя местного отделения союза молодежи, девушка давно странно себя вела, чем привлекла внимание администрации колледжа. С ней проводилась беседа с участием сотрудника Управления внутренних дел Чиланзарского района. В это время у студентки и было обнаружено запрещенное вещество в сумочке. Девушка подтвердила, что взяла наркотики у Анвара.