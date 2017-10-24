В сумке студентки колледжа обнаружили наркотики
У студентки одного из колледжей Чиланзарского района в сумке обнаружили наркотики. По словам девушки, она их получила от знакомого по имени Анвар. Об этом сообщает телеканал Узбекистан 24.
У студентки одного из колледжей Чиланзарского района в сумке обнаружили наркотики. По словам девушки, она их получила от знакомого по имени Анвар. Об этом сообщает телеканал Узбекистан 24.
В репортаже телеканала отмечается, что студент этого же учебного заведения Анвар в личной переписке через мессенджер Telegram сообщил девушке о том, что у него имеются наркотики. На следующий день юноша в белом свертке принес на территорию учебного заведения наркотические средства.
По словам руководителя местного отделения союза молодежи, девушка давно странно себя вела, чем привлекла внимание администрации колледжа. С ней проводилась беседа с участием сотрудника Управления внутренних дел Чиланзарского района. В это время у студентки и было обнаружено запрещенное вещество в сумочке. Девушка подтвердила, что взяла наркотики у Анвара.
На сегодняшний день районными органами внутренних дел ведется расследование.