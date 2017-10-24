Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
5 фактов о пользе сыра
Наряд 64-летней первой леди Франции заставил говорить о себе
«Никто в это не верил»: Порошенко о своей идее для Донбасса
Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
Думаете, собаки корчат вам рожи? Да, вы правы!Собаки осознанно используют мимику, чтобы наладить контакт с человеком
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Джигарханян просит Собянина уволить жену - СМИ
Экс-супруга о жене Джигарханяна: Она заигралась
Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
Шикарная Джоли затмила всех в платье от Ульяны Сергеенко (фото)
СМИ: в США назвали виновника напряжения между Америкой и РФ
Вассерман: проблему Кремля на выборах решит Собчак
Услуги ЖКХ cмогут отключить за долг в тысячу рублей
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
12Юбилей Эминема
12Какой была Аляска, когда ее продавали
12:50 (мск), источник: Kommersant.uz

В сумке студентки колледжа обнаружили наркотики

У студентки одного из колледжей Чиланзарского района в сумке обнаружили наркотики. По словам девушки, она их получила от знакомого по имени Анвар. Об этом сообщает телеканал Узбекистан 24.

Источник: Kommersant.uz

В репортаже телеканала отмечается, что студент этого же учебного заведения Анвар в личной переписке через мессенджер Telegram сообщил девушке о том, что у него имеются наркотики. На следующий день юноша в белом свертке принес на территорию учебного заведения наркотические средства.

По словам руководителя местного отделения союза молодежи, девушка давно странно себя вела, чем привлекла внимание администрации колледжа. С ней проводилась беседа с участием сотрудника Управления внутренних дел Чиланзарского района. В это время у студентки и было обнаружено запрещенное вещество в сумочке. Девушка подтвердила, что взяла наркотики у Анвара.

На сегодняшний день районными органами внутренних дел ведется расследование.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Ташкенте проходит встреча метеоролого?
В Узбекистане начнут проводить операции
Минфин попросил разрешить жесткие валютные ограничения в кризис
Путин исключил Яровую из совета по борьбе с коррупцией
Олимпийский огонь зимних Игр-2018 зажжен в греческой Олимпии
Российский офицер сбежал от долгов в ИГ
После стрельбы у квартиры Рогозина возбудили уголовное дело
Собчак назвала руководителей своей предвыборной кампании
Роспотребнадзор с начала 2017 года забраковал шесть тонн хлеба
Спорт
Роналду сохранил корону Капитан сборной Португалии и нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду второй год подряд стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
Авто
СМИ узнали, каким будет новое поколение «Нивы» АВТОВАЗ хочет выйти на рынок массовых кроссоверов, поскольку спрос на традиционные внедорожники неуклонно снижается
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ Презентацию посетили звезды отечественного кино и телевидения
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Подземная парковка открылась в парке "Зарядье"
Для реновации выбрали еще 5 площадок
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь