Банк в Шымкенте и Алматы ограбил один и тот же человек

Источник: Newtimes.kz

Задержанному грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

«Полиция задержала подозреваемого в ограблении отделений Kaspi bank в Шымкенте (13 октября 2017 года) и Алматы (2 сентября 2016 года). Задержанный уже признал свою вину. Полиция проверяет его причастность к другим разбойным нападениям», — сообщили в банке.

В финучреждении сообщили, что во время ограбления никто из сотрудников не пострадал, и часть похищенных денег возвращена. Сейчас идет работа по возмещению ущерба.

Напомним, ограбление банка в Шымкенте 13 октября попало в объектив камеры наблюдения: грабитель вошел через главную входную дверь, бросил на пол предмет, похожий на взрывпакет и после задымления предмета, угрожая кассирам топором, похитив крупную сумму денег скрылся.