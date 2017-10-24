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12:50 (мск), источник: Newtimes.kz

Банк в Шымкенте и Алматы ограбил один и тот же человек

Подозреваемый в ограблении Kaspi bank признал вину в аналогичном преступлении в сентябре 2016 года в Алматы, передает otyrar.kz.

Источник: Newtimes.kz

Задержанному грозит лишение свободы сроком до 15 лет.
«Полиция задержала подозреваемого в ограблении отделений Kaspi bank в Шымкенте (13 октября 2017 года) и Алматы (2 сентября 2016 года). Задержанный уже признал свою вину. Полиция проверяет его причастность к другим разбойным нападениям», — сообщили в банке.

В финучреждении сообщили, что во время ограбления никто из сотрудников не пострадал, и часть похищенных денег возвращена. Сейчас идет работа по возмещению ущерба.

Напомним, ограбление банка в Шымкенте 13 октября попало в объектив камеры наблюдения: грабитель вошел через главную входную дверь, бросил на пол предмет, похожий на взрывпакет и после задымления предмета, угрожая кассирам топором, похитив крупную сумму денег скрылся.

Мужчина унес с собой 16 миллионов тенге, 23 тысячи долларов США и 8 500 российских рублей.

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