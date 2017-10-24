В Воронеже врача отправили в колонию за смерть пациента, оставленного без помощи на 18 часов
Железнодорожный районный суд во вторник, 24 октября, вынес приговор бывшему
Железнодорожный районный суд во вторник, 24 октября, вынес приговор бывшему
В наказание ему назначили 1,5 года
Как установили в СУ СКР по региону, молодой человек попал в медучреждение после ДТП в субботний день 25 июля 2015 года. По экстренным показателям бригада «скорой помощи» перевезла Александра Колесова из Верхнехавской районной больницы в больницу «Электроника». В приёмном отделении парень был в 13:25 в «состоянии средней тяжести», определили врачи. Тяжёлых патологий при поступлении у Александра не выявили. Ему провели все необходимые исследования, в том числе УЗИ брюшной полости.
Медики посчитали, что больше всего у пациента пострадала голова. Поэтому его определили в нейрохирургическое отделение. В больнице с Александром всё время была его мама, которая видела, как ему плохо — особенно парень жаловался на боли в животе.
— Видя все мучения и страдания, его мама Вера Ивановна металась по кабинетам — искать медперсонал, чтобы ему помогли. Искала врачей, обращалась к медсёстрам с просьбой сделать укол для обезболивания. Все эти метания матери не дали никаких результатов. В течение 18 часов к больному Колесову никто не подошёл — не поинтересовался, как он себя чувствует, есть ли у него
Вера Колесова добавила, что в момент обращения Азаров смотрел телевизор. Отказав матери пациента, врач вернулся к этому занятию.
На следующий день, 26 июля 2015 года, состояние Колесова резко ухудшилась, ему сделали операцию. Но помощь пришла слишком поздно, 27 июля парень скончался. Врачам пришлось столкнуться с развившимися тяжелыми осложнениями — в животе у молодого человека скопилось большое количество жидкости. Уже в операционной у парня нашли разрыв тонкой кишки в двух местах. Смерть мужчины наступила от тупой травмы живота с разрывами тонкой кишки, осложнившейся развитием разлитого
В суде гособвинитель Лариса Малесикова настаивала на реальном сроке наказания для Александра Азарова. Прокурор посчитала, что наказание врача должно быть связано с изоляцией от общества. Она попросила суд назначить 2,5 года лишения свободы в
Защита врача и он сам заявили, что вины врача в смерти парня нет, так как травма протекала без симптомов. А разрыв вообще случился после смены Азарова. Оба сказали, что больного должен был лечить врач другой квалификации, и за него также несли ответственность ещё два других дежурных доктора. Александр Азаров попросил оправдать его.
В итоге суд, исследовав все обстоятельства дела, решил приговорить Александра Азарова к реальному наказанию, отправив его на 1,5 года в