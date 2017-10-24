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13:00 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже врача отправили в колонию за смерть пациента, оставленного без помощи на 18 часов

Железнодорожный районный суд во вторник, 24 октября, вынес приговор бывшему врачу-нейрохирургу больницы «Электроника» Александру Азарову.

В наказание ему назначили 1,5 года колонии-поселения, сообщил корреспондент «Вести-Воронеж» из зала суда. Кроме того, дополнительным наказанием стал запрет заниматься медицинской деятельностью на 2 года. Приговор Азарову стал прецедентом для Воронежской области — врач впервые получил реальный срок за смерть пациента.

Александра Азарова судили за неоказание помощи пациенту после ДТП. Парень 18 часов без медпомощи мучился на глазах у матери. Он скончался от перитонита — у пациента в выходной день в больнице пропустили разрыв тонкой кишки.

Как установили в СУ СКР по региону, молодой человек попал в медучреждение после ДТП в субботний день 25 июля 2015 года. По экстренным показателям бригада «скорой помощи» перевезла Александра Колесова из Верхнехавской районной больницы в больницу «Электроника». В приёмном отделении парень был в 13:25 в «состоянии средней тяжести», определили врачи. Тяжёлых патологий при поступлении у Александра не выявили. Ему провели все необходимые исследования, в том числе УЗИ брюшной полости.

Медики посчитали, что больше всего у пациента пострадала голова. Поэтому его определили в нейрохирургическое отделение. В больнице с Александром всё время была его мама, которая видела, как ему плохо — особенно парень жаловался на боли в животе.

— Видя все мучения и страдания, его мама Вера Ивановна металась по кабинетам — искать медперсонал, чтобы ему помогли. Искала врачей, обращалась к медсёстрам с просьбой сделать укол для обезболивания. Все эти метания матери не дали никаких результатов. В течение 18 часов к больному Колесову никто не подошёл — не поинтересовался, как он себя чувствует, есть ли у него какие-то изменения, какие у него жалобы, — говорила в судебных прениях Лариса Малесикова. — Обращалась она и к Азарову — нашла его в ординаторской. Азаров сказал фразу, которая не выходит у меня из головы: «Это не ко мне!» Врач, который на дежурстве сидит в ординаторской, к нему обращается мама больного с жалобами на сильнейшие боли. А он так говорит. Для какой цели, вы — Азаров, вообще там находились?

Вера Колесова добавила, что в момент обращения Азаров смотрел телевизор. Отказав матери пациента, врач вернулся к этому занятию.

На следующий день, 26 июля 2015 года, состояние Колесова резко ухудшилась, ему сделали операцию. Но помощь пришла слишком поздно, 27 июля парень скончался. Врачам пришлось столкнуться с развившимися тяжелыми осложнениями — в животе у молодого человека скопилось большое количество жидкости. Уже в операционной у парня нашли разрыв тонкой кишки в двух местах. Смерть мужчины наступила от тупой травмы живота с разрывами тонкой кишки, осложнившейся развитием разлитого фибринозно-гнойного перитонита.

В суде гособвинитель Лариса Малесикова настаивала на реальном сроке наказания для Александра Азарова. Прокурор посчитала, что наказание врача должно быть связано с изоляцией от общества. Она попросила суд назначить 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 3 года.

Защита врача и он сам заявили, что вины врача в смерти парня нет, так как травма протекала без симптомов. А разрыв вообще случился после смены Азарова. Оба сказали, что больного должен был лечить врач другой квалификации, и за него также несли ответственность ещё два других дежурных доктора. Александр Азаров попросил оправдать его.

В итоге суд, исследовав все обстоятельства дела, решил приговорить Александра Азарова к реальному наказанию, отправив его на 1,5 года в колонию-поселение. Стороны могут обжаловать приговор суда в апелляции.

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