Пассажир требует больше 200 тыс. руб. с авиакомпании за отмененный рейс
Суд Железнодорожного района Самары рассмотрит иск пассажира ОАО АК «Уральские авиалинии».
Суд Железнодорожного района Самары рассмотрит иск пассажира ОАО АК «Уральские авиалинии».
По информации суда, мужчина заявил, что ему причинен ущерб, поскольку авиакомпания 9 мая 2017 г. отменила рейс по маршруту Ереван — Самара. Поэтому истец вынужден был купить билеты другой авиакомпании для себя и супруги.
Сумма, которую хочет взыскать с авиакомпании истец — более 232 тыс. рублей. Из них только 18 тысяч — стоимость билетов. В 76 тыс. руб. мужчина оценил неустойку и в 50 — нанесенный ему моральный вред. Остальное — убытки, расходы на доверителя и штраф в половинном размере суммы, которую будет присуждено взыскать с авиакомпании.
Напомним, Воздушный кодекс РФ действительно предусматривает ответственность перевозчика за просрочку доставки пассажира.
Как сообщали ранее журналисту Волга Ньюс в прокуратуре Промышленного района Самары, согласно ст. 120 ВК РФ, за просрочку доставки пассажира или багажа перевозчик уплачивает штраф в размере 25% установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда за каждый час просрочки, но не более чем 50% провозной платы. Но, если перевозчик докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности воздушного судна, угрожающей жизни или здоровью пассажиров воздушного судна, либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика, он ответственности не несет.