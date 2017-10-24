Пассажир требует больше 200 тыс. руб. с авиакомпании за отмененный рейс

По информации суда, мужчина заявил, что ему причинен ущерб, поскольку авиакомпания 9 мая 2017 г. отменила рейс по маршруту Ереван — Самара. Поэтому истец вынужден был купить билеты другой авиакомпании для себя и супруги.

Сумма, которую хочет взыскать с авиакомпании истец — более 232 тыс. рублей. Из них только 18 тысяч — стоимость билетов. В 76 тыс. руб. мужчина оценил неустойку и в 50 — нанесенный ему моральный вред. Остальное — убытки, расходы на доверителя и штраф в половинном размере суммы, которую будет присуждено взыскать с авиакомпании.

Напомним, Воздушный кодекс РФ действительно предусматривает ответственность перевозчика за просрочку доставки пассажира.