НАЦ возбудил уголовное дело против чиновников примэрии

Обвиняемая сторона свою вину отрицает, и заверяет, что коррупция не имеет никакого отношения к мусорным контейнерам, а тендер проведен без обмана.



В то же время, муниципальный советник от ПСРМ Александр Одинцов заявил, что к скандалу очередной раз причастна либеральная администрация города, пишет a-tv. md



— На новые мусорные контейнеры были выделены деньги из Экологического фонда. Экс-глава Министерства экологии и окружающей среды, либерал Валерий Мунтян выделил средства, а внедрялся проект его братом, заместителем начальника Управления ЖКХ Игорем Мунтян. Начальник Управления ЖКХ Гонтя находился в отпуске в это время. Совпадение? Может быть. Но НАЦ в совпадения не верит, и уголовные дела просто так не возбуждает! — прокомментировал ситуацию муниципальный советник.