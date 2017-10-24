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12:42 (мск), источник: Actualitati.md

НАЦ возбудил уголовное дело против чиновников примэрии

На этот раз НАЦ обвиняет сотрудников Управления коммунального хозяйства в коррупции и превышении должностных полномочий.

Источник: Actualitati.md

Обвиняемая сторона свою вину отрицает, и заверяет, что коррупция не имеет никакого отношения к мусорным контейнерам, а тендер проведен без обмана.

В то же время, муниципальный советник от ПСРМ Александр Одинцов заявил, что к скандалу очередной раз причастна либеральная администрация города, пишет a-tv.md

— На новые мусорные контейнеры были выделены деньги из Экологического фонда. Экс-глава Министерства экологии и окружающей среды, либерал Валерий Мунтян выделил средства, а внедрялся проект его братом, заместителем начальника Управления ЖКХ Игорем Мунтян. Начальник Управления ЖКХ Гонтя находился в отпуске в это время. Совпадение? Может быть. Но НАЦ в совпадения не верит, и уголовные дела просто так не возбуждает! — прокомментировал ситуацию муниципальный советник.

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