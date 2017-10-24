НАЦ возбудил уголовное дело против чиновников примэрии
На этот раз НАЦ обвиняет сотрудников Управления коммунального хозяйства в коррупции и превышении должностных полномочий.
На этот раз НАЦ обвиняет сотрудников Управления коммунального хозяйства в коррупции и превышении должностных полномочий.
Обвиняемая сторона свою вину отрицает, и заверяет, что коррупция не имеет никакого отношения к мусорным контейнерам, а тендер проведен без обмана.
В то же время, муниципальный советник от ПСРМ Александр Одинцов заявил, что к скандалу очередной раз причастна либеральная администрация города, пишет
— На новые мусорные контейнеры были выделены деньги из Экологического фонда.