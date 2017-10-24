На Урале пьяный подросток ударил ножом старшего брата
В Челябинской области задержан 15-летний подросток, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью старшего брата.
В Челябинской области задержан 15-летний подросток, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью старшего брата.
Следствие ходатайствовало об избрании школьнику меры пресечения в виде домашнего ареста, сообщили во вторник в следственном управлении СК региона.
— Инцидент произошел 21 октября в поселке Уфимский Верхнеуральского района, — сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. — В ходе распития спиртного между братьями в возрасте 15 и 18 лет возник бытовой конфликт. Младший вооружился ножом и нанес им удар в спину старшего брата. Потерпевший госпитализирован, врачи оценивают его состояние, как стабильное.
Действия подростка квалифицированы по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия (пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ), предусматривающей наказание на срок до 10 лет лишения свободы. Следствием устанавливаются причины и обстоятельства совершения преступления. В том числе и обстоятельства распития спиртного школьником.