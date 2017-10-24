В Ейске полицейские накрыли наркопритон
Трое местных жителей, подозреваемых в его организации, находятся под подпиской о невыезде.
Трое местных жителей, подозреваемых в его организации, находятся под подпиской о невыезде.
Сотрудникам подразделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков ОМВД России по Ейскому району поступила оперативная информация о том, что трое местных жителей содержат притон.
В результате проверки информация подтвердилась. Установлено, что 41-летняя жительница Ейска совместно с двумя своими знакомыми предоставляла собственный дом наркозависимым лицам для употребления запрещенных веществ.
В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали 9 человек, находившихся в состоянии наркотического опьянения, что подтвердило проведенное медицинское исследование.
В отношении задержанных составлены административные протоколы.
Также в доме подозреваемой сотрудники полиции обнаружили и изъяли предметы, используемые для изготовления наркотиков. Как пояснили задержанные, в качестве оплаты за аренду помещения они брали с постояльцев наркотические средства.
Возбуждено уголовное дело по статье «Содержание притонов для потребления наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору». Подозреваемый грозит до шести лет лишения свободы. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие, сообщает «Югополису»