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12:53 (мск), источник: Югополис

В Ейске полицейские накрыли наркопритон

Трое местных жителей, подозреваемых в его организации, находятся под подпиской о невыезде.

Сотрудникам подразделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков ОМВД России по Ейскому району поступила оперативная информация о том, что трое местных жителей содержат притон.

В результате проверки информация подтвердилась. Установлено, что 41-летняя жительница Ейска совместно с двумя своими знакомыми предоставляла собственный дом наркозависимым лицам для употребления запрещенных веществ.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали 9 человек, находившихся в состоянии наркотического опьянения, что подтвердило проведенное медицинское исследование.

В отношении задержанных составлены административные протоколы.

Также в доме подозреваемой сотрудники полиции обнаружили и изъяли предметы, используемые для изготовления наркотиков. Как пояснили задержанные, в качестве оплаты за аренду помещения они брали с постояльцев наркотические средства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Содержание притонов для потребления наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору». Подозреваемый грозит до шести лет лишения свободы. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие, сообщает «Югополису» пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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