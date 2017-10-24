О нападении на свое авто рассказал скрипач Марат Бисенгалиев

Источник: Tengrinews

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает корреспондент Tengrinews.kz. Как уточнил Бисенгалиев, неприятный инцидент произошел с ним в районе пересечения улиц Тимирязева и Байзакова.

«Они пытаются открыть двери, но я просто мягко вырулил и “газанул”. Парни прыгают на капот и пытаются остановить машину таким образом», — объяснил Бисенгалиев, отвечая на вопросы подписчиков.

В комментариях к посту дирижера несколько пользователей Сети поделились подобными историями. В одном из случаев, по их словам, злоумышленники действовали неподалеку от места инцидента с Бисенгалиевым — в районе Тимирязева и Шашкина. В свою очередь, отвечая на вопросы Tengrinews.kz, в ДВД Алматы сообщили, что заявлений от водителей не поступало.