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12:33 (мск), источник: Tengrinews

О нападении на свое авто рассказал скрипач Марат Бисенгалиев

Казахстанский скрипач и дирижер Марат Бисенгалиев сообщил о том, что в Алматы неизвестные попытались открыть дверь его машины во время движения.

Источник: Tengrinews

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает корреспондент Tengrinews.kz. Как уточнил Бисенгалиев, неприятный инцидент произошел с ним в районе пересечения улиц Тимирязева и Байзакова.

«Они пытаются открыть двери, но я просто мягко вырулил и “газанул”. Парни прыгают на капот и пытаются остановить машину таким образом», — объяснил Бисенгалиев, отвечая на вопросы подписчиков.

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В комментариях к посту дирижера несколько пользователей Сети поделились подобными историями. В одном из случаев, по их словам, злоумышленники действовали неподалеку от места инцидента с Бисенгалиевым — в районе Тимирязева и Шашкина. В свою очередь, отвечая на вопросы Tengrinews.kz, в ДВД Алматы сообщили, что заявлений от водителей не поступало.

«По этим и подобным случаям в полицию заявления не поступали», — проинформировала руководитель пресс-службы ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

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