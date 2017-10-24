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13:12 (мск), источник: СуперОмск

В Омске начали судить судью Москаленко, покончившего с собой

Сегодня, 24 октября в Омском областном суде началось рассмотрение дела судьи Куйбышевского районного суда Сергея Москаленко.

Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере от строителя Виктора Берга. Сейчас оба они ушли из жизни — Берг был застрелен, а Москаленко найден повешенным в омском парке.

Дело могли прекратить за смертью обвиняемого, однако родственники Москаленко выступили против, добиваясь оправдания. Со стороны защиты выступают два адвоката, в том числе именитый омский защитник Андрей Хабаров, а также дочь Москаленко, также адвокат Екатерина Беспалова.

Государственный обвинитель, старший прокурор апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Омской области Лилия Шакуненко вкратце изложила версию преступления.

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По версии правоохранителей, Москаленко, рассматривая уголовное дело Берга, обвиняемого в махинациях с деньгами дольщиков, получил от последнего 6,9 млн рублей, часть из них непосредственно наличностью. Вдобавок Берг через подконтрольную фирму «Аризона» выкупил у Москаленко долг третьего лица на сумму 1,5 млн рублей — судья одалживал эту сумму бизнесмену Александру Дороненкову, но последний отдать займ не смог. Кроме того, судья попросил отремонтировать гараж в ЖСК «Полет».

Взятку несколькими траншами передавал в том числе директор «Аризоны» Анатолий Горобчанов. Взамен Москаленко должен был максимально затягивать дело до истечения сроков давности или вынести оправдательный приговор.

Андрей Хабаров посчитал обвинения необоснованными, заявив, что не доказана связь между передачей денег, переуступкой долга, ремонтом гаража и служебными обязанностями Москаленко. Иными словами, финансовые взаимоотношения судьи и строителя не были связаны с результатом уголовного процесса против Берга.

Первым свидетелем был заслушан сын Виктора Берга — Денис. После убийства отца он, напомним, заявлял через СМИ, что к преступлению причастен именно Москаленко. Берг-младший рассказал, что в том числе встречался вместе с отцом с Москаленко, который объяснил, что нужно отремонтировать в гараже — настелить линолеум, установить ПВХ-панели, натянуть потолок. Для этого были закуплены материалы в «Бауцентре» и наняты несколько гастарбайтеров из Средней Азии.

«Отец мне сказал, что договорился, и что 5 миллионов рублей будет стоить нормальное решение в его сторону. Не знаю, что он подразумевал — либо условное, либо будет откладываться, пока сроки давности не кончатся», — сообщил свидетель.

Однако конкретных сроков, когда передавались деньги, Берг назвать не смог, пояснив, что «свечку не держал». Он добавил, что отец продал квартиру в доме по Масленникова, чтобы оплатить взятку. За несколько дней до убийства Берг-старший передал супруге Тамаре некие документы, наказав передать их в правоохранительные органы, если что-то с ним случится.

Андрей Хабаров обратил внимание на несоответствие показаний, которые давал Денис Берг на следствии и сегодня в суде.

«В ваших показаниях было указано, что Москаленко заставил вашего отца купить долг Тараненкова, при каких обстоятельствах — не указано. Какие действия стоит понимать со стороны Москаленко, которые вы оценили как «заставил»?, — осведомился защитник.

«Это мое мнение», — пояснил свидетель.

«В двух оглашенных протоколах вы давали показания, что вы с отцом приезжали за несколько дней до тройственной встречи. Папа выходил из машины с пакетом и вернулся. В одном случае вы сказали, что это был пакет с деньгами, сумму назвать не смогли. В следующих показаниях вы говорите, что не знаете, что было в пакете. Нужно определиться», — продолжал допрос адвокат.

«Я не видел и не знаю, были ли там деньги или нет. Если бы я видел, я бы сказал», — вынужден был признать Берг.

Следующим свидетелем по делу выступит уже упомянутый Анатолий Горобчанов.

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