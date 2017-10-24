В Самаре до суда дошло дело о похищении женщины на 7-ой просеке

Источник: AP 2017

В ночь с 13 на 14 июня 2017 г. 33-летнюю Евгению похитили двое мужчин. Один из них подошел к ней во дворе дома на 7-й просеке, второй в этом время подогнал машину. Вместе они «запихнули» туда жертву и вывезли ее в лесопосадку недалеко от Алексеевки, где стали требовать деньги. Они отобрали у женщины наличные (19 тыс. рублей) и банковскую карту, с которой впоследствии сняли 210 тыс. руб., после чего стали угрожать расправой над ней и ее близкими, если жертва не перечислит им еще 1,5 миллиона.

Преступники полагали, что эта сумма для нее не будет проблемой, так как жертва похищения занимала должность заместителя директора в одной из самарских фирм. Она не стала их в этом разубеждать, но как только вернулась в город, якобы чтобы перевести требуемую сумму, сразу обратилась к правоохранителям.

Двоих подозреваемых вскоре задержали и отправили в СИЗО на время следствия. Полиция разместила у себя на сайте видео похищения.

Недавно прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение по этому делу.

«Мужчинам предъявлено обвинение по трем статьям: грабеж, вымогательство и похищение из корыстных побуждений, — рассказали в надзорном ведомстве. — Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Промышленный районный суд».

По данным источника в правоохранительных органах, на скамье подсудимых оказались 45-летний Дмитрий Рязанов и 29-летний Эльшан Гусейнов. Разбираться в обстоятельствах их уголовного дела будет судья Промышленного районного суда Светлана Афанасьева.