ДТП в Татарстане унесло жизни трех человек

МВД по Татарстану сообщает во вторник, что столкновение автомобилей «Опель Астра», «Хендай Генезис», «Лада Калина» и грузового автомобиля «Мерседес» произошло накануне во второй половине дня на 878 км автодороги М-7 «Волга».

«57-летний водитель автомобиля «Опель Астра», следуя со стороны Уфы в направлении Москвы, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовиком «Мерседес Бенц». После этого «Опель Астра» откинуло на двигавшиеся в попутном направлении автомобили «Хендай Генезис» и «Лада Калина», — говорится в сообщении.