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12:50 (мск), источник: Интерфакс

ДТП в Татарстане унесло жизни трех человек

24 октября. Interfax-Russia.ru — Три человека погибли при столкновении трех легковых автомобилей и грузовика на федеральной автодороге в Татарстане.

МВД по Татарстану сообщает во вторник, что столкновение автомобилей «Опель Астра», «Хендай Генезис», «Лада Калина» и грузового автомобиля «Мерседес» произошло накануне во второй половине дня на 878 км автодороги М-7 «Волга».

«57-летний водитель автомобиля «Опель Астра», следуя со стороны Уфы в направлении Москвы, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовиком «Мерседес Бенц». После этого «Опель Астра» откинуло на двигавшиеся в попутном направлении автомобили «Хендай Генезис» и «Лада Калина», — говорится в сообщении.

В результате столкновения водитель «Опеля» и одна из пассажирок скончались на месте, еще одна находившаяся в салоне иномарки женщина скончалась позже в Пестречинской центральной районной больнице.

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