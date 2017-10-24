На трассе Омск — Новосибирск столкнулись лоб в лоб и улетели с дороги Lexus и Subaru
Очевидцы сообщают о пострадавших — водителе Subaru и его беременной пассажирке.
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Очевидцы сообщают о пострадавших — водителе Subaru и его беременной пассажирке.
Как сообщает паблик «АСТ-54», лобовое столкновение кроссоверов Subaru Forester и Lexus RX330 произошло в Новосибирской области на 137 километре трассы Омск — Новосибирск.
По словам подписчика паблика, аварию спровоцировал водитель «Лексуса», выехавший на встречку. Оба автомобиля от удара сильно деформировались и слетели с дороги.
Очевидец также сообщил, что в ДТП пострадали водитель «Субару» и его пассажирка — беременная женщина. Оба были доставлены в реанимацию больницы в Чулыме.