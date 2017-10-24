На трассе Омск — Новосибирск столкнулись лоб в лоб и улетели с дороги Lexus и Subaru

Как сообщает паблик «АСТ-54», лобовое столкновение кроссоверов Subaru Forester и Lexus RX330 произошло в Новосибирской области на 137 километре трассы Омск — Новосибирск.

По словам подписчика паблика, аварию спровоцировал водитель «Лексуса», выехавший на встречку. Оба автомобиля от удара сильно деформировались и слетели с дороги.