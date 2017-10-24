В Воронеже полицейские ищут водителя BMW, устроившего дрифт на ночной дороге

Видеоролик, на котором видно, как водитель отправляет BMW в контролируемый занос, был опубликован в Сети накануне, 23 октября. По данным полиции, действие происходит в ночное время недалеко от перекрестка между проспектом Патриотов и улицей Тепличной. В ведомстве подчеркивают, что исполнение таких трюков на проезжей части, является нарушением правил дорожного движения, автомобилисту грозит административная ответственность.

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Ролик, который был размещен в одной из популярных групп в социальной сети ВКонтакте, вызвал множество комментариев. Кто-то из пользователей назвал водителя «красавчиком», кто-то отметил, что если он никому не мешает, то в его действиях нет ничего страшного. Но многие осудили владельца BMW и отметили, к тому же, что его дрифт далек от идеала.