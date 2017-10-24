В Воронеже полицейские ищут водителя BMW, устроившего дрифт на ночной дороге
В Воронеже полиция устанавливает личность водителя, который устроил показательный дрифт на дороге общего пользования.
В Воронеже полиция устанавливает личность водителя, который устроил показательный дрифт на дороге общего пользования.
Видеоролик, на котором видно, как водитель отправляет BMW в контролируемый занос, был опубликован в Сети накануне, 23 октября. По данным полиции, действие происходит в ночное время недалеко от перекрестка между проспектом Патриотов и улицей Тепличной. В ведомстве подчеркивают, что исполнение таких трюков на проезжей части, является нарушением правил дорожного движения, автомобилисту грозит административная ответственность.
Ролик, который был размещен в одной из популярных групп в социальной сети ВКонтакте, вызвал множество комментариев.
В ГИБДД напомнили, что сообщить о нарушении ПДД можно в дежурную часть ГИБДД по телефону 269−61−02 или круглосуточно по телефону 02. Также можно присылать обращения с приложенными фото- и видеоматериалами на официальный сайт ГИБДД в раздел «Прием обращений».