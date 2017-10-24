В Москве обстреляли квартиру Рогозина, возбуждено уголовное дело
Уголовное дело возбудили после того, как хулиган выстрелил в окно квартиры
Уголовное дело возбудили после того, как хулиган выстрелил в окно квартиры
КИШИНЕВ, 24 окт — Sputnik. Инцидент со стрельбой произошел в Москве еще 14 октября, однако в СМИ информация просочилась только сейчас.
Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после того, как неизвестный выстрелил в окно квартиры
По его словам, инцидент произошел еще 14 октября.
«Неизвестный выстрелил и повредил оконное стекло квартиры на западе Москвы. Собственником этой квартиры является зампред правительства Дмитрий Олегович Рогозин», — сказал собеседник.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело о хулиганстве, ведется следствие.