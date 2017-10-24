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13:17 (мск), источник: Sputnik.md

В Москве обстреляли квартиру Рогозина, возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбудили после того, как хулиган выстрелил в окно квартиры вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 24 окт — Sputnik. Инцидент со стрельбой произошел в Москве еще 14 октября, однако в СМИ информация просочилась только сейчас.

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после того, как неизвестный выстрелил в окно квартиры вице-премьера России Дмитрия Рогозина, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел еще 14 октября.

«Неизвестный выстрелил и повредил оконное стекло квартиры на западе Москвы. Собственником этой квартиры является зампред правительства Дмитрий Олегович Рогозин», — сказал собеседник.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о хулиганстве, ведется следствие.

Пресс-служба Рогозина эту информацию не комментирует.

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