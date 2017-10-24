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13:14 (мск), источник: БЕЛТА

Жителя Докшиц дважды за сутки задержали пьяным за рулем — возбуждено два уголовных дела

24 октября, Витебск /Алена Тихонова — БЕЛТА Жителя Докшиц дважды за сутки задержали пьяным за рулем. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Источник: БЕЛТА

В июле текущего года житель Докшиц за пьяное вождение был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 18.16 КоАП и оштрафован на Br1,15 тыс. К тому же он был лишен права управления транспортными средствами на три года.

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Однако уже осенью мужчину дважды за сутки задерживали пьяным за рулем. 2 сентября в 23 часа пьяного водителя задержали правоохранители в Докшицах за рулем автомобиля Mercedes-Benz Sprinter 208. Освидетельствование показало наличие у водителя 1,72 промилле алкоголя. Этой же ночью мужчина снова сел за руль и был задержан при управлении автомобилем Volkswagen Transporter.

В отношении мужчины возбуждено два уголовных дела — по ч.1 ст.317−1 УК (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, совершенное в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение) и по ч.2 ст.317−1 УК (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, совершенное лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное настоящей статьей). Следователи изъяли у нарушителя два автомобиля (Mercedes-Benz Sprinter и Volkswagen Transporter), на которые наложен арест.

Оба уголовных дела переданы для рассмотрения в суд.

Следователи напоминают, что управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения освидетельствования, совершенное лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное статьей 317−1 УК, наказываются лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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