Арестован напавший на ведущую «Эха Москвы»

Источник: AP 2017

«Суд приходит к выводу о том, что ходатайство следственных органов подлежит удовлетворению. (.. .) Избрать в отношении обвиняемого Грица меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 23 декабря 2017 года», — огласил постановление судья Евгений Найденов во вторник.

Днем 23 октября на Фельгенгауэр было совершено нападение в редакции радиостанции. Мужчина прорвался в редакцию, ослепив охранника из газового баллончика, и нанес журналистке удар ножом в шею. Он был задержан и передан правоохранительным органам.

Как выяснилось позже, нападавшим является 48-летний Гриц. В отношении него главным следственным управлением СК по Москве возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

В ходе допроса, Гриц, который имеет гражданство РФ и Израиля, не смог рационально объяснить причину своего поступка, дав невразумительные показания. В ближайшее время следствие назначит ему психиатрическую экспертизу для проверки на вменяемость.