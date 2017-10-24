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13:03 (мск), источник: Интерфакс

Арестован напавший на ведущую «Эха Москвы»

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU — Пресненский суд Москвы до 23 декабря отправил под арест Бориса Грица, напавшего накануне на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, передает во вторник корреспондент «Интерфакса».

Источник: AP 2017

«Суд приходит к выводу о том, что ходатайство следственных органов подлежит удовлетворению. (.. .) Избрать в отношении обвиняемого Грица меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 23 декабря 2017 года», — огласил постановление судья Евгений Найденов во вторник.

Днем 23 октября на Фельгенгауэр было совершено нападение в редакции радиостанции. Мужчина прорвался в редакцию, ослепив охранника из газового баллончика, и нанес журналистке удар ножом в шею. Он был задержан и передан правоохранительным органам.

Как выяснилось позже, нападавшим является 48-летний Гриц. В отношении него главным следственным управлением СК по Москве возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

В ходе допроса, Гриц, который имеет гражданство РФ и Израиля, не смог рационально объяснить причину своего поступка, дав невразумительные показания. В ближайшее время следствие назначит ему психиатрическую экспертизу для проверки на вменяемость.

Фельгенгауэр была госпитализирована в НИИ им. Склифосовского. Ей была проведена операция. Как сообщил директор института Сергей Петриков, журналистка находится в реанимационном отделении в стабильно тяжелом состоянии.

Татьяну Фельгенгауэр перевели в послеоперационную палату
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10:27 (мск)© Ньюстюб
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