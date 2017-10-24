В Новосибирске вынесен приговор за зверское тройное убийство
Пьяная компания сначала убила одного из обидчиков, а затем решила «убрать» потенциальных свидетелей, рассказали в прокуратуре.
Пьяная компания сначала убила одного из обидчиков, а затем решила «убрать» потенциальных свидетелей, рассказали в прокуратуре.
В Новосибирске вынесен приговор за зверское тройное убийство, об этом сообщает
Ночью пятого марта на пилораме в поселке Сузун компания из пяти мужчин распивала спиртное. Среди них были граждане Куренков и Ломов. Последний ушел в компании двух мужчин в сторожку. Куренков взялся за топор оставшегося собутыльника. Затем Ломов предложил Куренкову «убрать свидетелей». Одного ударили обухом топора. Второго били ногами и сковородкой. Избитые умерли.
«Осужденный Куренков вину в совершении преступления признал полностью, Ломов — частично, пояснив, что совершил убийство на почве личных неприязненных отношений», — отметили в прокуратуре.
Суд вынес приговор — Куренков получил 18,2 года лишения свободы, Ломов — 16 лет, оба — в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.