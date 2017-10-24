Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске вынесен приговор за зверское тройное убийство, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по НСО.

Ночью пятого марта на пилораме в поселке Сузун компания из пяти мужчин распивала спиртное. Среди них были граждане Куренков и Ломов. Последний ушел в компании двух мужчин в сторожку. Куренков взялся за топор оставшегося собутыльника. Затем Ломов предложил Куренкову «убрать свидетелей». Одного ударили обухом топора. Второго били ногами и сковородкой. Избитые умерли.

«Осужденный Куренков вину в совершении преступления признал полностью, Ломов — частично, пояснив, что совершил убийство на почве личных неприязненных отношений», — отметили в прокуратуре.