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13:24 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске вынесен приговор за зверское тройное убийство

Пьяная компания сначала убила одного из обидчиков, а затем решила «убрать» потенциальных свидетелей, рассказали в прокуратуре.

Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске вынесен приговор за зверское тройное убийство, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по НСО.

Ночью пятого марта на пилораме в поселке Сузун компания из пяти мужчин распивала спиртное. Среди них были граждане Куренков и Ломов. Последний ушел в компании двух мужчин в сторожку. Куренков взялся за топор оставшегося собутыльника. Затем Ломов предложил Куренкову «убрать свидетелей». Одного ударили обухом топора. Второго били ногами и сковородкой. Избитые умерли.

«Осужденный Куренков вину в совершении преступления признал полностью, Ломов — частично, пояснив, что совершил убийство на почве личных неприязненных отношений», — отметили в прокуратуре.

Суд вынес приговор — Куренков получил 18,2 года лишения свободы, Ломов — 16 лет, оба — в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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