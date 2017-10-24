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13:25 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье пропал 18-летний юноша

Последний раз его видели 19 октября в Соликамске.

Родные пятый день разыскивают 18-летнего Виктора Дударева.

19 октября он ушёл из дома в Соликамске. До 21 октября с юношей можно было связаться по телефону, однако после телефон стал недоступен.

23 октября родственники пропавшего Виктора обратились в полицию. Всех, кто что-то знает о местонахождении юноши, просьба позвонить по телефону 02.

Во время загрузки произошла ошибка.

Приметы пропавшего: рост около 175 сантиметров, тёмные волосы, серо-зелёные глаза. Был одет в тёмную спортивную куртку.

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