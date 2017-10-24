В Прикамье пропал 18-летний юноша
Последний раз его видели 19 октября в Соликамске.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Последний раз его видели 19 октября в Соликамске.
Родные пятый день разыскивают 18-летнего Виктора Дударева.
19 октября он ушёл из дома в Соликамске. До 21 октября с юношей можно было связаться по телефону, однако после телефон стал недоступен.
23 октября родственники пропавшего Виктора обратились в полицию. Всех, кто
Приметы пропавшего: рост около 175 сантиметров, тёмные волосы,