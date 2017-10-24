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13:31 (мск), источник: Om1.ru

Под Омском угнали школьный автобус с двумя рыжими собачками в салоне

Преступление совершил местный житель, которому по пьяни захотелось покататься.

Ночью в полицию позвонила директор общеобразовательной школы в посёлке Конезаводской Марьяновского района. Директриса сообщила, что из гаража угнали жёлтую школьную «ГАЗель».

Как сообщает УМВД по Омской области, участковый уполномоченный Нурылбек Ваисов нашёл школьный автобус в кювете в пяти километрах от школы. В салоне сидели две рыжие собаки. Участковый сразу их узнал. Хозяин этих животных числился у капитана полиции Ваисова на учёте. Этот гражданин уже был судим за кражи и угоны.

Ранним утром 26-летний подозреваемый был задержан. Молодой человек признался полицейским, что угнал школьный автобус, чтобы покататься. Стражи порядка возбудили уголовное дело. Сельчанину грозит до пяти лет колонии.

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