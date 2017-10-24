Под Омском угнали школьный автобус с двумя рыжими собачками в салоне

Как сообщает УМВД по Омской области, участковый уполномоченный Нурылбек Ваисов нашёл школьный автобус в кювете в пяти километрах от школы. В салоне сидели две рыжие собаки. Участковый сразу их узнал. Хозяин этих животных числился у капитана полиции Ваисова на учёте. Этот гражданин уже был судим за кражи и угоны.