Под Омском угнали школьный автобус с двумя рыжими собачками в салоне
Преступление совершил местный житель, которому по пьяни захотелось покататься.
Преступление совершил местный житель, которому по пьяни захотелось покататься.
Ночью в полицию позвонила директор общеобразовательной школы в посёлке Конезаводской Марьяновского района. Директриса сообщила, что из гаража угнали жёлтую школьную «ГАЗель».
Как сообщает УМВД по Омской области, участковый уполномоченный Нурылбек Ваисов нашёл школьный автобус в кювете в пяти километрах от школы. В салоне сидели две рыжие собаки. Участковый сразу их узнал. Хозяин этих животных числился у капитана полиции Ваисова на учёте. Этот гражданин уже был судим за кражи и угоны.
Ранним утром 26-летний подозреваемый был задержан. Молодой человек признался полицейским, что угнал школьный автобус, чтобы покататься. Стражи порядка возбудили уголовное дело. Сельчанину грозит до пяти лет колонии.