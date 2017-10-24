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13:33 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Мошенница обманула кассира в уфимском супермаркете

В Уфе 21-летняя кассирша стала жертвой мошенницы. Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, злоумышленница зашла в магазин и пошла с выбранным товаром к кассе.

Там она сделала вид, что подает продавцу крупную купюру. Когда кассир отвлеклась, аферистка спрятала свою банкноту. Продавец отсчитала ей сдачу, не получив денег с покупательницы. В итоге магазину нанесен ущерб в размере 14 тысяч рублей.

Подозреваемую задержали по горячим следам. Ею оказалась 23-летняя, неработающая, жительница Екатеринбурга. Девушка призналась в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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