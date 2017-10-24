Мошенница обманула кассира в уфимском супермаркете
В Уфе 21-летняя кассирша стала жертвой мошенницы. Как сообщает
В Уфе 21-летняя кассирша стала жертвой мошенницы. Как сообщает
Там она сделала вид, что подает продавцу крупную купюру. Когда кассир отвлеклась, аферистка спрятала свою банкноту. Продавец отсчитала ей сдачу, не получив денег с покупательницы. В итоге магазину нанесен ущерб в размере 14 тысяч рублей.
Подозреваемую задержали по горячим следам. Ею оказалась 23-летняя, неработающая, жительница Екатеринбурга. Девушка призналась в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».