Мошенница обманула кассира в уфимском супермаркете

Там она сделала вид, что подает продавцу крупную купюру. Когда кассир отвлеклась, аферистка спрятала свою банкноту. Продавец отсчитала ей сдачу, не получив денег с покупательницы. В итоге магазину нанесен ущерб в размере 14 тысяч рублей.