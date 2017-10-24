Нижегородец получил условный срок за контрабанду стероидов
Нижегородец получил условный срок за контрабанду стероидов. Об этом сообщает
Нижегородец получил условный срок за контрабанду стероидов. Об этом сообщает
Согласно информации, в марте 2017 года 20-летний нижегородец заказал в
Отмечается, что подсудимый полностью признал свою вину, ранее он не привлекался к уголовной ответственности. Канавинский районный суд признал мужчину виновным по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ). Он приговорён к трём годам условно.