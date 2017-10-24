Нижегородец получил условный срок за контрабанду стероидов

Согласно информации, в марте 2017 года 20-летний нижегородец заказал в интернет-магазине одной из зарубежных стран анаболические стероиды для набора мышечной массы. Как напоминает прокуратура, на территории Российской Федерации данные препараты, являющиеся сильнодействующими веществами, запрещены. При получении посылки в отделении почты обвиняемый был задержан сотрудниками Приволжской оперативной таможни.