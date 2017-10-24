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13:30 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородец получил условный срок за контрабанду стероидов

Нижегородец получил условный срок за контрабанду стероидов. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры 24 октября 2017 года.

Согласно информации, в марте 2017 года 20-летний нижегородец заказал в интернет-магазине одной из зарубежных стран анаболические стероиды для набора мышечной массы. Как напоминает прокуратура, на территории Российской Федерации данные препараты, являющиеся сильнодействующими веществами, запрещены. При получении посылки в отделении почты обвиняемый был задержан сотрудниками Приволжской оперативной таможни.

Отмечается, что подсудимый полностью признал свою вину, ранее он не привлекался к уголовной ответственности. Канавинский районный суд признал мужчину виновным по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ). Он приговорён к трём годам условно.

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