СК проводит проверку по факту обнаружения тела поляка возле границы
В ходе осмотра места происшествия эксперты не обнаружили признаков насильственной смерти.
В ходе осмотра места происшествия эксперты не обнаружили признаков насильственной смерти.
МИНСК, 24 окт — Sputnik. Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту обнаружения тела гражданина Польши возле пункта пропуска «Брузги», сообщил Sputnik официальный представитель областного УСК Сергей Шершеневич.
Инцидент произошел накануне примерно в километре от погранперехода. Белорусы обнаружили в долго стоявшем на обочине VW T4 тело жителя соседней страны 1973 года рождения.
Как отметил представитель УСК, в ходе осмотра места происшествия признаков насильственной смерти гражданина Польши не обнаружено.
Для установления обстоятельств смерти мужчины назначен ряд экспертиз. О происшествии также было уведомлено консульское учреждение Польши.