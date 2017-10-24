СК проводит проверку по факту обнаружения тела поляка возле границы

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 окт — Sputnik. Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту обнаружения тела гражданина Польши возле пункта пропуска «Брузги», сообщил Sputnik официальный представитель областного УСК Сергей Шершеневич.

Инцидент произошел накануне примерно в километре от погранперехода. Белорусы обнаружили в долго стоявшем на обочине VW T4 тело жителя соседней страны 1973 года рождения.

Как отметил представитель УСК, в ходе осмотра места происшествия признаков насильственной смерти гражданина Польши не обнаружено.