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13:21 (мск), источник: РИА Новости

Источник сообщил о погибшем при пожаре в десятиэтажке в Москве

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал при пожаре в десятиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

«В результате пожара погиб один человек и один пострадал», — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель столичного главка МЧС, горела квартира на шестом этаже по адресу: улица Веневская, дом 10. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров. Принятыми мерами в 12.21 пожар был ликвидирован.

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