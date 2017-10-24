Источник сообщил о погибшем при пожаре в десятиэтажке в Москве
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал при пожаре в десятиэтажном жилом доме на
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал при пожаре в десятиэтажном жилом доме на
«В результате пожара погиб один человек и один пострадал», — сказал собеседник агентства.
Как уточнил РИА Новости представитель столичного главка МЧС, горела квартира на шестом этаже по адресу: улица Веневская, дом 10. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров. Принятыми мерами в 12.21 пожар был ликвидирован.