Власти Ростова разрешили восстановить 23 из 190 пострадавших от пожара домов

РСОТОВ-НА-ДОНУ, 24 октября. /ТАСС/. Владельцы 23 домов, пострадавших от крупного пожара в Ростове-на-Дону 21 августа, получили разрешение на их восстановление, сообщили во вторник в пресс-службе городской администрации.

«23 объекта будут восстановлены. Это те объекты, которые пострадали незначительно, и их владельцы получили решение межведомственной комиссии на восстановление», — говорится в сообщении. Еще четыре объекта признаны годными для проживания, еще 163 дома не подлежат восстановлению и должны быть снесены.

Ранее на встрече с погорельцами глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев сообщил, что строительство жилья на большей части территории, пострадавшей от пожара, не предусмотрено, а земля, находящаяся в собственности граждан, «будет изыматься для муниципальных нужд». Землю планируется выкупать по рыночной стоимости.