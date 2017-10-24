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14:08 (мск), источник: ТАСС

Власти Ростова разрешили восстановить 23 из 190 пострадавших от пожара домов

Еще четыре объекта признаны годными для проживания.

РСОТОВ-НА-ДОНУ, 24 октября. /ТАСС/. Владельцы 23 домов, пострадавших от крупного пожара в Ростове-на-Дону 21 августа, получили разрешение на их восстановление, сообщили во вторник в пресс-службе городской администрации.

«23 объекта будут восстановлены. Это те объекты, которые пострадали незначительно, и их владельцы получили решение межведомственной комиссии на восстановление», — говорится в сообщении. Еще четыре объекта признаны годными для проживания, еще 163 дома не подлежат восстановлению и должны быть снесены.

Ранее на встрече с погорельцами глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев сообщил, что строительство жилья на большей части территории, пострадавшей от пожара, не предусмотрено, а земля, находящаяся в собственности граждан, «будет изыматься для муниципальных нужд». Землю планируется выкупать по рыночной стоимости.

Крупный пожар вспыхнул днем 21 августа в историческом центре Ростова-на-Дону. За помощью к медикам обратились 58 человек, один человек погиб. Всего из домов были эвакуированы около 600 человек, из них пострадавшими в результате пожара считаются более 400.

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