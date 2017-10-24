Около 3 кг марихуаны изъяли у жителя Ростова

Около 3 кг марихуаны изъяли правоохранители у 57-летнего жителя Ростова.

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, мужчина был задержан по подозрению в попытке сбыта наркотиков.

При личном досмотре и в ходе обыска по месту жительства ростовчанина полицейские изъяли 46 свертков с марихуаной общим весом около 3 кг.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотиков).