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13:43 (мск), источник: Sputnik.by

Женщина с ножом буянила в минской школе

Милиция выясняет, зачем минчанка с ножом пришла в школу, где учится ее ребенок.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 окт — Sputnik. Сотрудники Ленинского РУВД задержали минчанку, которая пришла в одну из средних школ в Серебрянке с ножом, и передали медикам, сообщили в управлении внутренних дел.

Звонок в милицию о подозрительной женщине, которая буянит в холле СШ, поступил 24 октября в 8:30.

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«Педагоги школы сообщили по телефону 102, что женщина зашла в холл школы и начала рвать на себе одежду, кричать. Прибывшие на место происшествия сотрудников органов внутренних дел нашли у нее нож», — сообщили Sputnik во вторник в РУВД.

Там отметили, от действий женщины никто не пострадал.

Уже установлено, что минчанка неоднократно лечилась в РНПЦ психического здоровья в Новинках, где недавно прошла курс стационарного лечения. Женщина передана медикам.

Как сообщила газета «СБ, Беларусь сегодня», в школе, где произошел инцидент, учится ее ребенок.

Ссылаясь на сотрудников милиции, издание отмечает, что возможной причиной могло стать желание минчанки выяснить отношения с кем-то из этого учреждения образования.

В настоящее время на месте происшествия работает участковый инспектор милиции, общается с заявителями и теми, кто мог бы прояснить картину случившегося.

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