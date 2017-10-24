Дело Сергея Белова и Надежды Рожковой направлено в Нижегородский облсуд без ознакомления подсудимых с материалами

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, так как осужденные и защитник осужденной не являлись на ознакомление по вызову суда в очередной раз, судья вынесла постановление об ограничении осужденных, их адвоката в сроках для ознакомления с материалами дела, предоставив срок для ознакомления двое суток — 19 и 20 октября 2017 года. После неявки в эти даты, материалы уголовного дела направлены в суд апелляционной инстанции.

Напомним, Белов и Рожкова 5 сентября были признаны виновными в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) за нерасселение дома на ул. Самочкина, 32 (обрушившегося 15 апреля 2014 года) и оштрафованы на 100 тысяч рублей. При этом от наказания их решено освободить в связи с истечением срока давности. Позднее, они оба ходатайствовали об обжаловании приговора.