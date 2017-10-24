В Прикамье 27-летний мужчина погиб, пытаясь похитить провод с ЛЭП
Несчастный случай произошёл в Сивинском районе.
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Несчастный случай произошёл в Сивинском районе.
Житель Пермского края погиб, пытаясь похитить провод с линии электропередач (ЛЭП).
Происшествие произошло около села Буб в Сивинском районе. 27-летний мужчина из деревни Кичаново пытался срезать провод с ЛЭП. Во время кражи он получил смертельный удар током.
Как сообщает энергетическая компания, у похитителя могли быть сообщники. По факту попытки кражи представители компании обратились в полицию.