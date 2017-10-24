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13:57 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье 27-летний мужчина погиб, пытаясь похитить провод с ЛЭП

Несчастный случай произошёл в Сивинском районе.

Житель Пермского края погиб, пытаясь похитить провод с линии электропередач (ЛЭП).

Происшествие произошло около села Буб в Сивинском районе. 27-летний мужчина из деревни Кичаново пытался срезать провод с ЛЭП. Во время кражи он получил смертельный удар током.

Как сообщает энергетическая компания, у похитителя могли быть сообщники. По факту попытки кражи представители компании обратились в полицию.

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