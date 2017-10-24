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14:36 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии филин насмерть заклевал домашнего гуся

ЧП произошло в Мелеузе. Фотографии были опубликованы в соцсетях.

Филин не спешил скрыться с места преступления. Как он оказался во дворе — непонятно.

— Будьте осторожны, на ночь закрывайте домашних птиц, — предупредил всех хозяин гуся, пожелавший остаться анонимным.

Как оказалось, охота филинов на птиц, в том числе на гусей, — явление обычное. Несмотря на то, что филинов принято считать ночными охотниками, этот «преступник» не побоялся вступить в схватку с домашней птицей днем.

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