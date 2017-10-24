В Башкирии филин насмерть заклевал домашнего гуся

Филин не спешил скрыться с места преступления. Как он оказался во дворе — непонятно.



— Будьте осторожны, на ночь закрывайте домашних птиц, — предупредил всех хозяин гуся, пожелавший остаться анонимным.



Как оказалось, охота филинов на птиц, в том числе на гусей, — явление обычное. Несмотря на то, что филинов принято считать ночными охотниками, этот «преступник» не побоялся вступить в схватку с домашней птицей днем.