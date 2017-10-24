На западе Волгограда нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны
Место обнаружения снаряда в настоящее время оцеплено.
Место обнаружения снаряда в настоящее время оцеплено.
Рабочие нашли в Дзержинском районе Волгограда 50-килограммовую фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.
Как сообщил корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, находка была обнаружена около шоссе Авиаторов при проведении земляных работ. «В ближайшие дни в город прибудет пиротехнический расчёт Донского спасательного центра МЧС России из
Добавим, что это уже 11-я по счету авиационная бомба времён Великой Отечественной войны, найденная на территории Волгоградской области с начала текущего года.