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14:15 (мск), источник: АиФ Волгоград

На западе Волгограда нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны

Место обнаружения снаряда в настоящее время оцеплено.

Источник: РИА "Новости"

Рабочие нашли в Дзержинском районе Волгограда 50-килограммовую фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.

Как сообщил корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, находка была обнаружена около шоссе Авиаторов при проведении земляных работ. «В ближайшие дни в город прибудет пиротехнический расчёт Донского спасательного центра МЧС России из Ростова-на-Дону для обезвреживания бомбы», — добавили в ведомстве. Место обнаруженя ФАБ-50 сейчас оцеплено и находится под охраной. «Угрозы населению нет», — успокаивают в ГУ МЧС.

Добавим, что это уже 11-я по счету авиационная бомба времён Великой Отечественной войны, найденная на территории Волгоградской области с начала текущего года.

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