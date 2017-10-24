На западе Волгограда нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны

Как сообщил корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, находка была обнаружена около шоссе Авиаторов при проведении земляных работ. «В ближайшие дни в город прибудет пиротехнический расчёт Донского спасательного центра МЧС России из Ростова-на-Дону для обезвреживания бомбы», — добавили в ведомстве. Место обнаруженя ФАБ-50 сейчас оцеплено и находится под охраной. «Угрозы населению нет», — успокаивают в ГУ МЧС.