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15:49 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мужчину насмерть придавило плитой во время разбора заброшенного гаража в Иркутской области

По данному факту проводится проверка.

25-летнего мужчину насмерть придавило плитой при разборе заброшенного гаража в Тайшете Иркутской области накануне, 23 октября. Его отец получил многочисленные переломы и был доставлен в больницу. Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ИА «Тайшет24».

Известно, что в районе Тайшетского комбината хлебопродуктов двое мужчин разбирали заброшенный гараж. В какой-то момент произошло его обрушение. В результате многотонной плитой перекрытия придавило обоих.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

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