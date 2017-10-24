Мужчину насмерть придавило плитой во время разбора заброшенного гаража в Иркутской области

25-летнего мужчину насмерть придавило плитой при разборе заброшенного гаража в Тайшете Иркутской области накануне, 23 октября. Его отец получил многочисленные переломы и был доставлен в больницу. Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ИА «Тайшет24».