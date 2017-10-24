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14:40 (мск), источник: Nakanune.ru

В МВД прокомментировали задержание тагильских полицейских, обвиняемых в смерти задержанного

Задержаны двое оперуполномоченных ОП № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское». Их обвиняют в смерти задержанного.

Как сообщил адвокат Алексей Бушмаков, полицейским предъявлено обвинение по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего» и «Превышение должностных полномочий с применением насилия и с причинением тяжких последствий».

По его данным, завтра, 25 октября, Дзержинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрит ходатайство следствия об аресте оперативников.

Редакция Накануне.RU попросила прокомментировать ситуацию официального представителя ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.

«Следователь МВД или в данном случае наш коллега — следователь из Следственного комитета — это всегда независимое процессуальное лицо. И если он принял решение о задержании фигурантов уголовного дела, которое он сам лично расследует, значит на то имеются достаточные основания. Ведь именно ему предстоит детально во всем разобраться, разложить, что называется, все по полочкам и довести дело до логического финала. Кроме того, отмечу, как только в социальных сетях и СМИ появились первые сообщения от родных скончавшегося в больнице гражданина, по указанию руководства ГУ МВД области была незамедлительно назначена служебная проверка. К ее проведению подключили наиболее опытных сотрудников полиции из подразделения собственной безопасности Главка. На данный момент она уже завершена, подписан соответствующий приказ о мерах реагирования», — рассказал полковник Горелых.

Он уточнил, что два представителя территориального ОВД Нижнего Тагила, где случилось ЧП, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

«Собранные материалы направлены в региональный СК, специалистам которого оказывается необходимая помощь в объективном разбирательстве. В отношении подозреваемых проверочные мероприятия продолжаются еще и по новым обстоятельствам исполнения ими своих служебных обязанностей. По окончанию работы примут решение об их дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел. Если в ходе предстоящего судебного разбирательства будет доказана их вина, они понесут предусмотренную законодательством уголовную ответственность. О том, чем закончится эта нашумевшая история, обязательно дополнительно проинформирую общественность и СМИ», — пообещал Валерий Горелых.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле возбуждено дело в отношении полицейского, подозреваемого в избиении задержанного. 3 октября пострадавший мужчина скончался в больнице.

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