«Новогор» назвал причину потопа в ботаническом саду

Источник: Вести - Пермь

Ботанический сад пермского университета затопило по вине подрядчиков, которые летом меняли трубы — было установлено некачественное оборудование. Так причину потопа объяснили в компании «Новогор-Прикамье». Без воды остались два учебных корпуса университета.

«Для ремонта оборудования и восстановления водоснабжения вызвана подрядная организация, которая вела этим летом работы по санации водопровода, так как участок после капитального ремонта находится на гарантийном обслуживании компании «Санспецстрой», — сообщили в пресс-службе «РКС НОВОГОР-Прикамье».

Сейчас подрядчики приступили к ремонту, а специалисты Ботанического сада заканчивают подсчитывать ущерб. Кто его будет возмещать, пока неизвестно.