«Новогор» назвал причину потопа в ботаническом саду
Ботанический сад пермского университета затопило по вине подрядчиков, которые летом меняли трубы.
Ботанический сад пермского университета затопило по вине подрядчиков, которые летом меняли трубы.
Ботанический сад пермского университета затопило по вине подрядчиков, которые летом меняли трубы — было установлено некачественное оборудование. Так причину потопа объяснили в компании «Новогор-Прикамье». Без воды остались два учебных корпуса университета.
«Для ремонта оборудования и восстановления водоснабжения вызвана подрядная организация, которая вела этим летом работы по санации водопровода, так как участок после капитального ремонта находится на гарантийном обслуживании компании «Санспецстрой», — сообщили в
Сейчас подрядчики приступили к ремонту, а специалисты Ботанического сада заканчивают подсчитывать ущерб. Кто его будет возмещать, пока неизвестно.