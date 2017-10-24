Сын омского строителя Берга отбывал срок в колонии, не выходя из дома
Как ранее писал «СуперОмск», сегодня в процессе по обвинению покойного судьи Сергея Москаленко в получении взятки свидетелем выступил Денис Берг.
Как ранее писал «СуперОмск», сегодня в процессе по обвинению покойного судьи Сергея Москаленко в получении взятки свидетелем выступил Денис Берг.
Сын омского застройщика сообщил, что его отец Виктор Берг заплатил Москаленко, чтобы добиться «нормального» исхода собственного уголовного дела (бизнесмена обвиняли в махинациях с деньгами дольщиков).
Адвокат Москаленко Андрей Хабаров начал выяснять подробности жизненного пути самого свидетеля:
«Вы участвовали в контеррористической операции на Северном Кавказе?».
Берг ответил утвердительно, после чего защитник осведомился о наличии контузий, которых у свидетеля не оказалось. Далее выяснилось, что
«Указывали ли вы в свою защиту по вашему делу о том, что в связи с полученной контузией у вас имеются провалы в памяти?», — продолжил Хабаров, изрядно удивив Берга, но судья моментально снял этот вопрос.
«Когда вы узнали от отца о том, что требуется 5 миллионов на “нормальное решение”?», — начал выяснять защитник.
«Мы ехали в машине из
«Давали ли вы в средствах массовой информации, в частности, “Лайфньюз”,
«Судебное разбирательство у нас ограничено статьей 290, и все последующие вопросы в этом контексте будут сниматься», — напомнил судья Исаханов после того как свидетель подтвердил, что и сейчас считает покойного судью связанным с гибелью собственного отца.
Далее в суде выступил еще один свидетель — Анатолий Горобчанов. Он являлся руководителем фирмы «Аризона», которой за 1,5 миллиона Москаленко уступил право требования долга с бизнесмена Дороненкова. Также обвинение полагает, что он непосредственно передавал деньги судье.