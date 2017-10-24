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14:32 (мск), источник: СуперОмск

Сын омского строителя Берга отбывал срок в колонии, не выходя из дома

Как ранее писал «СуперОмск», сегодня в процессе по обвинению покойного судьи Сергея Москаленко в получении взятки свидетелем выступил Денис Берг.

Сын омского застройщика сообщил, что его отец Виктор Берг заплатил Москаленко, чтобы добиться «нормального» исхода собственного уголовного дела (бизнесмена обвиняли в махинациях с деньгами дольщиков).

Адвокат Москаленко Андрей Хабаров начал выяснять подробности жизненного пути самого свидетеля:

«Вы участвовали в контеррористической операции на Северном Кавказе?».

Берг ответил утвердительно, после чего защитник осведомился о наличии контузий, которых у свидетеля не оказалось. Далее выяснилось, что Берг-младший привлекался к уголовной ответственности в 2009 — 2011 годах, сначала содержался в следственном изоляторе, затем отбывал наказание в колонии-поселении.

«Указывали ли вы в свою защиту по вашему делу о том, что в связи с полученной контузией у вас имеются провалы в памяти?», — продолжил Хабаров, изрядно удивив Берга, но судья моментально снял этот вопрос.

«Когда вы узнали от отца о том, что требуется 5 миллионов на “нормальное решение”?», — начал выяснять защитник.

«Мы ехали в машине из колонии-поселения, он мне рассказывал. Меня к тому времени перевели на домашнее проживание. Отец сказал, что 1,5 миллиона уже дал, еще 3,5 миллиона нужно искать», — сообщил Берг.

«Давали ли вы в средствах массовой информации, в частности, “Лайфньюз”, какие-либо комментарии, связанные с убийством вашего отца? Вы и в настоящее время считаете, что Москаленко причастен к этому убийству?», — уточнил Хабаров.

«Судебное разбирательство у нас ограничено статьей 290, и все последующие вопросы в этом контексте будут сниматься», — напомнил судья Исаханов после того как свидетель подтвердил, что и сейчас считает покойного судью связанным с гибелью собственного отца.

Далее в суде выступил еще один свидетель — Анатолий Горобчанов. Он являлся руководителем фирмы «Аризона», которой за 1,5 миллиона Москаленко уступил право требования долга с бизнесмена Дороненкова. Также обвинение полагает, что он непосредственно передавал деньги судье.

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