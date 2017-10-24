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14:30 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре полиция начала проверку после драки двух школьниц

В Краснодаре полиция проверяет информацию о драке двух девочек.

В правоохранительные органы 15 октября поступила заявка, что на улице Толбухина сбор молодых людей. Когда на место приехали полицейские, уже никого не было. Очевидцы рассказали, что на этом месте между двумя девочками произошел словесный конфликт.

«Установили личности девочек (ученицы 6 и 7 класса), их опросили. Они сказали, что они друг на друга покричали и никакого применения физической силы не было. Опросили и их родителей, у них не было претензий друг к другу, в медицинские учреждения никто из них не обращался. По результатам проверки девочек поставили на внутришкольный учет и направили на комиссию», — сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Он отметил, что 23 октября в распоряжении полиции оказалась видеозапись инцидента. Назначена дополнительная проверка. По ее итогам рассмотрят вопрос о постановке девушке на учет в отделе по делам несовершеннолетних городской полиции.

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