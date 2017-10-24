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14:38 (мск), источник: Tengrinews

Лжеполицейских, грабивших иностранцев, будут судить в Алматинской области

Следователи Карасайского РУВД завершили расследование в отношении двух лжеполицейских, которые, по данным полиции, занимались в течение последних трех-четырех месяцев грабежами, хищениями и мошенничеством, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу регионального ДВД.

Источник: Tengrinews

Сообщается, что 22- и 23-летнего подозреваемых задержали в начале октября, после того, как от местных жителей в Карасайское РУВД начали поступать соответствующие заявления.

«В качестве потерпевших в уголовном деле выступают семеро лиц, четверо из которых являются иностранными гражданами. По выявленным фактам проведено объективное расследование и причастность подозреваемых к преступлениям уже доказана. Часть похищенных вещей обнаружена и приобщена к материалам дела», — разъяснили в полиции.

Также отмечается, что среди вещественных доказательств в уголовном деле имеются два поддельных служебных удостоверения. Материалы направлены для рассмотрения в Карасайский районный суд Алматинской области.

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