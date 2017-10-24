Лжеполицейских, грабивших иностранцев, будут судить в Алматинской области

Источник: Tengrinews

Сообщается, что 22- и 23-летнего подозреваемых задержали в начале октября, после того, как от местных жителей в Карасайское РУВД начали поступать соответствующие заявления.

«В качестве потерпевших в уголовном деле выступают семеро лиц, четверо из которых являются иностранными гражданами. По выявленным фактам проведено объективное расследование и причастность подозреваемых к преступлениям уже доказана. Часть похищенных вещей обнаружена и приобщена к материалам дела», — разъяснили в полиции.