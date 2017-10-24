В Нижнем Новгороде водитель не уступил дорогу «скорой» и сам угодил в больницу
Скорая помощь и иномарка столкнулись в Канавинском районе областного центра. Как сообщают автоинспекторы, ДТП произошло на улице Фильченкова.
Скорая помощь и иномарка столкнулись в Канавинском районе областного центра. Как сообщают автоинспекторы, ДТП произошло на улице Фильченкова.
По предварительной информации, водитель легковушки при развороте не предоставил преимущество в движении медикам. На место прибыла еще одна бригада врачей. Их помощь понадобилась самому виновнику аварии.