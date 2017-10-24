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15:35 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде водитель не уступил дорогу «скорой» и сам угодил в больницу

Скорая помощь и иномарка столкнулись в Канавинском районе областного центра. Как сообщают автоинспекторы, ДТП произошло на улице Фильченкова.

По предварительной информации, водитель легковушки при развороте не предоставил преимущество в движении медикам. На место прибыла еще одна бригада врачей. Их помощь понадобилась самому виновнику аварии.

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